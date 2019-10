Lancement de Tamweel Innovation Challenge, un concours qui vise à encourager l'innovation

En 2018, le Groupe a entamé une marche vers la digitalisation des offres de services à la clientèle de ses différentes filiales. Ainsi, une nouvelle application mobile dénommée TamweelTouch a été développée et lancée en Juillet 2019 au profit des clients au Sénégal. Ce produit est en cours de déploiement dans les autres filiales du Groupe.



Le Groupe se propose aussi de mettre à la disposition de la clientèle d’autres canaux d’opérations afin de diversifier ses offres électroniques en mode multi-canal, l’objectif étant d’être accessible sur toutes les plateformes.



C’est dans cette perspective que Tamweel Africa Holding lance le présent concours pour marquer ses dix années d’existence, communiquer sur sa volonté de promouvoir le développement des fintechs présentes dans son environnement et innover.

Le concours est lancé.





Termes de Références : https://www.taholding.com/sites/default/files/tamweel_innovation_challenge_3.pdf





TAMWEEL AFRICA HOLDING est un Groupe Bancaire qui a été créé en 2009 par la Société Islamique pour le Développement du secteur privé, institution spécialisée de la Banque Islamique de Développement (BID). Son siège se situe à Dakar au Sénégal.

Alliant Finance Islamique et Technologie, le Groupe Tamweel est doté d’un capital social de 29 milliards 579 millions de F CFA et a pour mission de faire de la Finance Islamique un facteur de développement socio-économique à travers un réseau de Banques Islamiques performantes : La Banque Islamique du Sénégal, la Banque Islamique du Niger, la Banque Islamique de Guinée et la Banque Islamique de Mauritanie.