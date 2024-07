Lancement de la communauté GéoSénégal : Un nouveau chapitre pour la géomatique au Sénégal

L'événement a rassemblé une diversité d'acteurs du domaine géospatial, facilitant ainsi la collaboration et l'échange d'idées. Lors de la cérémonie, M. Isidore Diouf, Directeur Général de SENUM SA, a exprimé son enthousiasme.



« Le Sénégal regorge de données au niveau spatial et à un moment donné, tous les acteurs se sont réunis justement, pour savoir comment utiliser au mieux ces données-là, pour pouvoir résoudre les problématiques quotidiennes des Sénégalais. Et je pense que l'appui de l'ambassade de France va dans ce sens-là, c'est de savoir comment, de façon, en termes de gouvernance, pouvoir faire de telle sorte que les différents acteurs qui sont propriétaires de données, aussi bien dans le domaine du climat, des données topographiques, de données aussi foncières, puissent justement se retrouver dans un cadre de référence, pour pouvoir interagir de façon performante dans un cadre global et avec une stratégie bien partagée, de façon à ce qu'on puisse utiliser nos données et surtout les mettre à disposition », a-t-il déclaré.



Il a ajouté : « Parce que nous avons eu beaucoup de problématiques justement par rapport à des acteurs qui souhaitent justement utiliser ces données-là, notamment ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'était justement le moment d'exposer tous les avancées qui ont été faites dans ce sens-là, notamment la mise à disposition d'un portail Open data, qui permet de mettre à disposition des données géospatiales ».



M. Diouf a également souligné l'importance de la coordination. Selon lui, « il était tout à fait normal que je sois présent, parce que le SENUM entend jouer sa partition de manière entière, de façon à ce que tous ces données-là puissent être justement inter-opérées et qu'on puisse les exploiter de la manière la plus judicieuse possible. Donc, nous, on a notre rôle aussi de coordinateur, de maître-d'œuvre sur les aspects aussi techniques, mais tout cela en coordination avec tous les acteurs de l'écosystème qui travaillent dans le domaine », a-t-il renchéri.



Prenant part à cette rencontre, M. Florian Blazye, Ministre-conseiller de l’ambassadrice de France, a affirmé l'engagement de la France dans ce projet.



« Nos deux présidents ont été très clairs lorsqu'ils se sont vus à Paris. Ils ont dit qu'il fallait renforcer la coopération, le partenariat entre la France et le Sénégal, dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Le Président, Bassirou Diomaye Faye, a dit aussi, il a utilisé une expression qui est marquante. Il a dit qu'il fallait adapter la relation historique aux mutations actuelles », a-t-il magnifié.



Poursuivant ses propos, il a estimé que « c'est exactement ce que nous cherchons à faire avec ce partenariat, avec cette action conjointe, d'abord sur le fond, puisque nous nous positionnons en partenaire du Sénégal sur les sujets novateurs et pour appuyer la volonté du Sénégal d'être un hub, d'être un centre majeur d'innovation dans le domaine du numérique, dans le domaine du spatial, en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest ».



« Les talents et les données sont sénégalais. Notre rôle est d'appuyer cette volonté et ces talents », a conclu M. Florian Blazye.



Le lancement de la communauté GéoSénégal s'inscrit dans une initiative de renouveau pour la géomatique au Sénégal, portée par le Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination (GICC) en géomatique et l'Ambassade de France à travers le projet SEN Spatial.



Ce projet vise à développer l'écosystème sénégalais de l'innovation dans l'utilisation des données satellitaires, en renforçant les compétences, en facilitant l'accès aux sources de données, en soutenant les start-ups et en sensibilisant le public à l'importance des données géospatiales.













Birame Khary Ndaw