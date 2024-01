Lancement des Études Hydrologiques et Hydrauliques dans le Cadre du Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 13:55 | | 0 commentaire(s)| Le projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal a franchi une étape cruciale avec le lancement des études hydrologiques et hydrauliques, ciblant plusieurs bassins versants représentatifs du pays. Réalisé en collaboration avec l'Agence Française de Développement, ce projet vise à instaurer des solutions novatrices pour une gestion plus efficace des inondations au Sénégal. Une initiative prometteuse qui s'inscrit dans une vision de développement durable, mettant l'accent sur la résilience face aux défis climatiques.



