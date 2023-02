Lancement des travaux de l’autoroute à péage: Les responsables de Tivaouane satisfaits défendent la candidature du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

L’accueil du Président de la République, Macky Sall au lancement des travaux de l’autoroute à péage et de la route de Pambal et de la construction d’un hôpital de niveau 3 dans la ville sainte. Mamadou Diagne Sy Mbengue apprécie l’engagement du Chef de l’Etat qui a décidé rendre la mobilité plus efficace dans cette localité. D’après l’ex-maire, Macky Sall mérite d’être accompagner pour un 2e mandat. Son camarade de parti de Médina Dakhar a la même perception sur les multiples réalisations du Président Sall.