Lancement du Comité d’initiative du pôle libéral de concertation: L'appel de Modou Diagne Fada et Cie Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 16:36 | | 0 commentaire(s)| Plusieurs partis, mouvements et personnalités d’obédience libérale du Sénégal, ont lancé hier, le Comité d’initiative du pôle libéral de concertation. "Nous avons décidé de porter sur les fonts baptismaux, un cadre de concertation des libéraux et démocrates du Sénégal. Ce cadre a pour objet de sauver les acquis de prés d'un demi-siècle de lutte", a expliqué Modou Diagne Fada. Lequel et ses camarades lancent un appel de rassemblement de tous les partis, mouvements et personnalités d'obédience libérale du Sénégal.





