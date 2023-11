Lancement du " Mouvement Jeunesse et Avenir " : La démonstration de force du jeune leader Moussa Faty Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 22:12 | | 0 commentaire(s)| Le jeune leader Moussa Faty à fait une véritable démonstration de force avec le lancement de leur " Mouvement Groupement Jeunesse Et Avenir ". Né après plusieurs échanges, concertations et débat autour du chômage, de la migration clandestine et autres maux qui gangrènent la jeunesse avec d’éminentes personnalités, le Groupement Jeunesse Et Avenir interpelle l’état et l’appelle à redoubler d’efforts pour l’insertion et l’emploi des jeunes…Diagnostic et appel du Mouvement….



Accueil Envoyer à un ami Partager