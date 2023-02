Lancement du projet JUCICOM : Pour l'amélioration de la justice civile et commerciale Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de la Justice, en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et le Cabinet IFE-Gaïndé, a organisé hier, l'atelier de lancement du projet d'appui à la justice civile et commerciale dénommé JUCICOM. "Ce projet est né pour améliorer la justice civile et commerciale. C'est en ce sens que l'AFD va appuyer le Sénégal, pour la construction d'un tribunal de commerce à Diamniadio et un institut qui va former les professionnels du droit", a déclaré le Garde des Sceaux, Ismaila Madior Fall. JUCICOM va contribuer au bon fonctionnement des institutions judiciaires. Il va également contribuer à l’amélioration de la justice civile et commerciale, à l’effet de consolider les efforts de sécurisation de l’environnement des affaires.





