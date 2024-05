Lancement du projet pilote de Radio Numérique Terrestre (RNT) au Sénégal : Une étape importante vers une radiodiffusion plus performante Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2024 à 14:43 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a franchi une étape importante dans l'évolution de ses services de radiodiffusion avec le lancement officiel du projet pilote de Radio Numérique Terrestre (RNT) le mercredi 8 mai 2024. Initié par l'Autorité de Régulation des Télécoms et Postes (ARTP), ce projet vise à explorer des solutions alternatives à la diffusion analogique FM traditionnelle, confrontée à des problèmes de saturation des fréquences, notamment dans certaines zones du pays.



Un projet porteur d'espoir pour une radiodiffusion de qualité



L'adoption de la norme DAB+ pour la RNT s'inscrit dans la volonté de l'ARTP d'offrir aux auditeurs sénégalais une expérience radiophonique plus riche et performante. En effet, la technologie DAB+ présente de nombreux avantages par rapport à la FM analogique, notamment :



Une qualité sonore exceptionnelle: Le DAB+ offre une qualité audio numérique cristalline, sans interférences ni grésillements.



Une plus grande diversité de programmes: La RNT permet de diffuser un plus grand nombre de stations de radio sur une même fréquence, offrant ainsi aux auditeurs un choix plus large et plus varié.

Des services innovants: La RNT ouvre la porte à de nouveaux services radiophoniques, tels que la diffusion de contenus multimédias (images, textes) ou la radio interactive.

Un enjeu majeur pour le développement du paysage audiovisuel sénégalais



Le lancement du projet pilote de RNT constitue une étape cruciale pour le développement du paysage audiovisuel sénégalais. En effet, cette technologie a le potentiel de :



- Contribuer à la pluralisme de l'information et des opinions: En facilitant l'accès à de nouvelles stations de radio, la RNT peut favoriser une plus grande diversité des points de vue et des contenus radiophoniques.

- Soutenir l'émergence de nouveaux acteurs radiophoniques: La RNT peut permettre à de nouveaux acteurs de se lancer dans la radiodiffusion, contribuant ainsi à la dynamisme et à la richesse du paysage audiovisuel sénégalais.

- Améliorer l'accès à l'information et aux divertissements pour tous: En particulier dans les zones rurales où l'accès à la radio FM est parfois difficile, la RNT peut permettre à tous les Sénégalais de bénéficier d'une programmation radiophonique de qualité.



Vers une généralisation progressive de la RNT au Sénégal



Le succès du projet pilote de RNT devrait ouvrir la voie à une généralisation progressive de cette technologie sur l'ensemble du territoire sénégalais. L'ARTP s'engage à poursuivre ses efforts en collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel pour faire de la RNT une réalité pour tous les Sénégalais.



Le lancement du projet pilote de Radio Numérique Terrestre au Sénégal marque un tournant important dans l'histoire de la radiodiffusion dans le pays. Cette technologie prometteuse porte l'espoir d'une radio plus performante, plus diverse et plus accessible à tous.



