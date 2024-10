Lancement du référentiel "Sénégal 2050" : Réactions pertinentes des participants…

Le Sénégal a marqué un tournant décisif dans son développement en dévoilant le 14 octobre 2024 son document stratégique "Sénégal 2050". Successeur du Plan Sénégal Émergent (PSE), ce référentiel vise à orienter le pays vers un avenir durable en se fondant sur quatre axes essentiels : souveraineté, inclusion, compétitivité et durabilité. Symbolisé par le Baobab, l’arbre emblématique du pays, chaque partie de cette plante représente un pilier de la transformation nationale. À l'issue de la cérémonie, les participants ont partagé leurs analyses et réflexions sur les enjeux et ambitions de ce plan ambitieux.