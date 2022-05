Lat Diop à Ousmane Sonko : «Je ne suis ni Alioune Sall, ni Mamour Diallo, si jamais tu te frottes à moi….» Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|



C’est à Mbacké, près de 4 mois après les élections locales que Lat Diop, Directeur général de la Lonase, a décidé de répondre aux piques que Ousmane Sonko lui avait lancées durant la campagne des élections municipales. Lat Diop prévient le leader de Pastef qu’il n'est pas du genre à se laisser intimider et avec lui, c’est œil pour œil, dent pour dent.







Lat Diop se veut clair : on ne l’attaque pas impunément.«Je rends chaque coup reçu», a-t-il fait savoir devant ses jeunes sympathisants de Mbacké.Citant nommément le leader de Pastef qui l’a attaqué durant la campagne électorale,rappelle-t-il, le Directeur général de la Lonase n’est pas allé par quatre chemins pour faire comprendre à ce dernier qu’il n’a pas intérêt à se frotter à lui. «Je ne suis ni Alioune Sall encore moins Mamour Diallo auxquels tu t’attaques. Si jamais tu te frottes à moi, tu sauras que je ne suis pas un poltron», déclare Lat Diop,qui défieOusmane Sonko ouvertement. «Si tu es aussi courageux que tu veux le faire croire, il faut, durant ces campagnes des législatives, oser me tutoyer à Guédiawaye. Je promets que tu le regretteras. Tu ne sortiras pas de là bas sans répondre de tes actes», promet Lat Diop qui précise à l’endroit de tous ceux qui seront tentés de le tutoyer : «ceci est un message à l’endroit de tous. Que tout le monde se le tienne pour dit :qui osera s’attaquer à moi, mes biens ou à un de mes proches m’aura en face de lui. Nous sommes dans l’État, c’est ce qui nous pousse à avoir une certaine posture, mais celui qui nous provoque nous trouvera sur son chemin», prévient M. Diop.

Le Directeur de la Lonase a ensuite profité de la rencontre pour répondre à Abdou Lahat Sadaga, député apériste qui déplorait l’intrusion de certains Directeurs généraux Touba. «Je ne dois pas être sa cible puisque je ne suis pas dans ce lot. Moi j’habite Touba. J’y ai construit deux grandes maisons qui sont mieux équipées que celle dans laquelle je vis à Dakar. Je suis un fervent talibé et cela ne date pas d’aujourd’hui», tonne Lat Diop



NdèyeKhady Diouf

Source : Source : https://www.jotaay.net/Lat-Diop-a-Ousmane-Sonko-Je...

