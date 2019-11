Le 06 novembre 1899: Le brevet de l'aspirine est déposé par la société Bayer L'aspirine est commercialisée depuis plus de 100 ans. Elle est aujourd’hui le médicament le plus consommé au monde. Le brevet de l'aspirine est déposé par la société Bayer en 1899, sous le nom commercial d’"Aspirin".

En 1829, c'est d'abord Pierre-Joseph Leroux, un pharmacien français qui tente de concentrer une décoction d'écorce de saule blanc et obtient des cristaux solubles qu'il baptise saliciline (du latin salix, "saule").



Par la suite, des scientifiques allemands purifient cette substance active, qui est d'abord appelée "salicyline", puis "acide salicylique".



En 1859, Kolbe réussit la synthèse chimique de l'acide salicylique.



En 1897, Felix Hoffmann, un chimiste allemand qui travaille pour les laboratoires Bayer, reprend les travaux antérieurs de Charles Frédéric Gerhardt. Il est le premier à obtenir de l'acide acétylsalicylique pur et à réaliser sa production industrielle.



c'est en en 1899 que le brevet de l'aspirine est déposé par la société Bayer sous le nom commercial d’"Aspirine".



Ce nouveau médicament arrive en France en 1908 et, est commercialisée par la Société chimique des usines du Rhône.



L’aspirine est aujourd’hui encore le médicament le plus consommé au monde, avec 35.000 tonnes de comprimés produites chaque année.

