Le CAP esthétique : quel est le contenu de ce programme ?

Le CAP esthétique, qu’est-ce que c’est ?

Le CAP esthétique ou le Certificat d’aptitude professionnelle esthétique est une formation de 2 ans où les apprenants apprennent et maitrisent diverses techniques de soin esthétique (maquillage, épilation, etc.). Ils apprennent également au cours de celle-ci le fonctionnement des salons de beauté c’est-à-dire les méthodes de réception des clients, la présentation des produits cosmétiques, les règles d’hygiènes à adopter, les outils de prospection adéquats pour la promotion du centre, etc. En clair, cette formation offre aux apprenants non seulement les connaissances nécessaires pour sublimer la beauté d’une personne, mais aussi le savoir-faire pour bien gérer une activité dans ce monde très concurrentiel.

Le CAP esthétique peut être suivi comme une formation initiale en étant au lycée ou dans une école d’esthétique. Il peut également se faire en alternance avec un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cette option vous offre d’ailleurs un statut d’alternant ou d’apprenti qui vous permet de gagner de l’argent au cours de votre formation. Vous pouvez également obtenir le CAP esthétique en effectuant une validation des acquis de l’expérience (VAE) si vous travaillez déjà dans le secteur sans en avoir le diplôme. La formation à distance est également une option chez certains organismes délivrant ces cours.

Programme et matières rencontrés au cours de cette formation

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle esthétique est une formation dont le cursus a été mis en place pour aider les personnes à la recherche d’emploi, mais qui n’ont pas un diplôme, à en obtenir un rapidement. C’est la raison pour laquelle, le programme du cap esthétique a été conçu pour ne demander que deux ans d’apprentissage. Au cours de ces deux années, les étudiants apprennent les matières suivantes :

Le Français ;

Les mathématiques ;

Les arts appliqués et cultures artistiques ;

L’histoire, la géographie et l’éducation civique ;

Les sciences physiques et chimiques ;

La prévention santé environnement ;

L’éducation physique et sportive ;

La biologie ;

La cosmétologie ;

Les techniques esthétiques ;

La vente des produits et des prestations de services ;

La technologie des appareils et des instruments ;

La connaissance du milieu professionnel ; L’examen pour l’obtention du diplôme sera validé si vous obtenez la moyenne dans les épreuves écrites et/ou orales de ces différentes matières. Vous pourrez en plus des cours dispensés lors de votre formation, des annales de sujets d’examen pour vous aider dans vos révisions.

Comment s’inscrire en CAP esthétique ?



S’inscrire en CAP esthétique n’a rien de compliqué. En effet, la seule condition à remplir est d’avoir au minimum le niveau de 3e. D’ailleurs, en fonction du niveau d’étude présenté lors de l’inscription, la durée de la formation à suivre pourrait varier.

Les deux années conventionnelles représentent la durée de formation des apprenants n’ayant que le niveau de la classe de 3e. Si vous avez le niveau d’une seconde professionnelle ou d’une première année de CAP ou de BEP, vous pouvez choisir l’option d’un cursus d’un an seulement.

Pour ce qui est des formalités administratives, la liste des documents à fournir est disponible auprès de chaque centre de formation. De plus, après avoir monté et présenté votre dossier de candidature, il vous faudra passer devant un jury pour un entretien de motivation. Cela ne devrait pas être de problème pour une personne désirant véritablement suivre cette formation, mais il est important de toujours bien se préparer pour ces genres d’entretien. Donc, n’hésitez pas à faire des recherches sur les questions qui reviennent souvent lors des entretiens de motivation.

Que faire après l’obtention d’un CAP esthétique ?

C’est une question dont la réponse est évidente pour beaucoup de personnes puisqu’elles ont pensé à cette formation, car elles ont envie d’entrer dans la vie active le plus rapidement possible. Toutefois, le CAP esthétique n’est pas la fin de la route de l’apprentissage dans le monde de l’esthétique. En réalité, ce n’est que le début. En effet, après votre CAP esthétique, vous pouvez poursuivre les études et acquérir un Bac pro esthétique, un Bac pro cosmétique ou un BP esthétique.

Avec le BP esthétique, vous pourrez même ouvrir votre propre établissement et travailler à votre compte. Vous apprendrez naturellement au cours de ce cursus les techniques de gestion d’entreprise et les méthodes de vente les plus poussées pour vous faire une place sur le marché.

Après l’obtention de votre CAP esthétique, vous pourrez également poursuivre avec une formation complémentaire dans un domaine bien précis en rapport avec l’esthétique comme la coiffure, le stylisme ongulaire, la beauté des mains ou des pieds, etc. Le CAP esthétique vous ouvre donc énormément de nouvelles portes.

Les métiers accessibles aux détenteurs du CAP esthétique

Comme vous le savez, avec le CAP esthétique vous pouvez déjà vous permettre de chercher un emploi. Le premier métier auquel vous devez penser avec ce diplôme est bien entendu celui d’esthéticienne salariée. Elles sont souvent employées dans les instituts de beauté, les spas, les centres de soin corporel, etc. Vous pouvez également travailler à votre propre compte comme esthéticienne.

Les autres postes que vous pouvez briguer avec ce diplôme sont :

Conseillère de vente de produit cosmétique ;

Conseillère de beauté à domicile ;

Styliste ongulaire ;

Formateur dans une école d’esthétique ;

Maquilleuse professionnelle ;

Spa praticien. Où chercher un métier avec un CAP esthétique ?

Les diplômées d’un CAP esthétique sont pour la plupart du temps engagées dans les instituts de beauté, les parfumeries, les salons de coiffure, les parapharmacies, les établissements de cure, etc. Elles peuvent également travailler à domicile comme dit plus haut. Étant donné qu’elles acquièrent au cours de leur formation beaucoup de connaissances sur les produits de soins, de maquillage et de parfumerie, elles peuvent également travailler dans les grands magasins de cosmétiques comme gestionnaire de stock.

En somme, le CAP esthétique est un programme très intéressant si vous voulez entrer très rapidement dans la vie active. Avec cette formation d’au plus deux années, vous pourrez apprendre à travers les différentes matières qui y sont dispensées le métier d’esthéticienne. Vous pourrez alors travailler les instituts de beauté ou à votre propre compte si vous le désirez.



