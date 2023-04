Le CEMGA Mbaye Cissé officiellement installé Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Le général de corps d’armées, Mbaye Cissé 59 ans, a été officiellement installé, ce 25 avril, dans ses fonctions de chef d’état-major général des Armées sénégalaises (CEMGA), en remplacement du général Cheikh Wade. Le nouveau Chef d’Etat-major général des armées, le général de Corps d’armée Mbaye Cissé est ancien enfant de troupes au Prytanée militaire de […] Le général de corps d’armées, Mbaye Cissé 59 ans, a été officiellement installé, ce 25 avril, dans ses fonctions de chef d’état-major général des Armées sénégalaises (CEMGA), en remplacement du général Cheikh Wade. Le nouveau Chef d’Etat-major général des armées, le général de Corps d’armée Mbaye Cissé est ancien enfant de troupes au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il occupait le poste de chef d’Etat-major particulier du président de la République jusqu’à sa nomination aux fonctions de CEMGA. Il est sorti de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès, qu’il avait intégrée en 1988. Après une application pratique à l’Ecole d’application de l’artillerie de Draguignan, en France, il occupe successivement les postes d’officier observateur artillerie, d’officier de reconnaissance, et enfin d’officier de tir au sein de la batterie 105 HM2 Bravo et Alpha. A l’issue de son temps de commandement de chef de corps, diplômé des Cours de capitaines à l’Ecole d’artillerie de Fort Sill (Okalhoma) il intègre en 2009, l’Etat-major général des armées, en qualité de chef de la division Etudes générales jusqu’en 2012. Il rejoint ensuite la mission onusienne au Congo comme adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de sécurité. De 2013 à 2015, il occupe les fonctions d’officier supérieur adjoint au commandant de la Zone militaire n°3 à Kaolack, puis il est nommé à l’Etat-major de l’armée de Terre, comme Chef de la chaîne des ressources humaines. Breveté de l’enseignement militaire supérieur au Collège interarmées de défense (ex-Ecole de guerre Paris), il commande par la suite (2016-2019) la zone militaire n°2 à Saint-Louis, avant d’occuper le poste de chef de cabinet du Chef d’état-major général des Armées jusqu’en juin 2020. Il a été Directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) à partir de juillet 2020.



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-cemga-mbaye-cisse-officiell...

Accueil Envoyer à un ami Partager