Le Cholestérol - Ce que vous pouvez faire pour abaisser votre taux.

Lundi 19 Février 2018

Qu’est-ce que le cholestérol? Le cholestérol est un type de gras produit par le foie. Une partie du cholestérol provient de votre alimentation. Certains aliments d’origine animale, comme les œufs, la viande et les produits laitiers, contiennent du cholestérol. Les aliments d’origine végétale ne contiennent pas de cholestérol. Toutefois, le cholestérol contenu dans les aliments n’est pas le seul qui compte. Les aliments riches en gras saturés [le gras végétal hydrogéné, les huiles tropicales (huile de coco et huile de palme) et les graisses de source animale] peuvent aussi augmenter aussi votre taux de cholestérol.

Pourquoi faut-il craindre un taux de cholestérol élevé? Pour être en bonne santé, nous avons besoin de cholestérol mais trop de cholestérol dans le sang peut augmenter le risque d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Le surplus de cholestérol dans votre sang se déposera dans vos artères (gros vaisseaux sanguins) et causera un rétrécissement. En s’accumulant, le cholestérol peut bloquer complètement une artère. Si une artère qui apporte le sang au cœur se bloque, il survient une crise cardiaque. Si une artère qui apporte le sang au cerveau se bloque, il survient alors un accident vasculaire cérébral (AVC).

Le cholestérol circule dans le sang, sous diverses formes de véhicules nommés lipoprotéines. Les lipoprotéines de faible densité (LDL) transportent le cholestérol dans l’organisme et les lipoprotéines de haute densité (HDL) transportent le cholestérol en dehors de la circulation sanguine.

Trop de cholestérol LDL est mauvais pour l’organisme parce qu’il se dépose sur la paroi interne des artères, alors que la forme HDL est bonne parce qu’elle entraîne le cholestérol en dehors de la circulation sanguine. C’est l’équilibre entre les différentes formes de cholestérol qui explique votre taux de cholestérol.





