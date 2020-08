Le Comité d'initiative sur l'annulation de la dette africaine expose son projet à la Présidente du CESE

Dans le but de faire adhérer les autorités coutumières et religieuses à leur projet, le Comité d'initiative sur l'annulation de la dette africaine a rencontré, ce jeudi 13 Août 2020, la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Mody Guiro, El Hadji Momar Samb et Cie ont exposé à Mme Aminata Mimi Touré les motivations de leur demarche consistant à créer un large front pour l'annulation de la dette de l'Afrique. Mme Aminata Touré, qui s'est considérée comme un membre actif de ce Comité, s'est engagée à porter leur voix dans toutes les instances africaines et internationales