Le Conseil scientifique alerte sur une possible résurgence des infections respiratoires cet hiver Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 23:37









Source : L'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires instaurées pour la freiner ont également eu un impact sur l'ampleur d'autres épidémies d'infections respiratoires. Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire et d'allègement des restrictions, le Conseil scientifique s'inquiète désormais d'un possible retour en force des virus saisonniers.Source : https://www.bfmtv.com/sante/le-conseil-scientifiqu...

