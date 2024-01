Le GRADEC lance le projet 'Wadial Election présidentielle ci jamm', pour contrer la violence électorale

Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, le Groupe de Recherche et d'Appui-Conseil pour la Bonne Gouvernance (GRADEC), a inauguré jeudi à Dakar, le projet "Wadial élection présidentielle ci jamm". Axée sur la sensibilisation des jeunes et des femmes, cette initiative vise à combattre la violence électorale, en particulier sur les réseaux sociaux et les sites d'information web, tout en s'attaquant à la désinformation et aux discours haineux.