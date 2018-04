« Le gouvernement est en train de reproduire l’arrogance des gens du Pds », (Didier Awadi)

Evoquant la situation politique nationale, l’artiste rappeur a déploré le forcing de la majorité parlementaire lors du vote de la loi sur le parrainage. « Je n’ai pas point de vue par rapport au parrainage, mais j’estime qu’on ne peut pas imposer aux gens l’argument de la force. Je suis pour la force des arguments. Mais malheureusement, cette loi est passée avec les arguments de la force et je le déplore. Elle devait être le résultat d’un consensus, mais pas le passage en force comme cela a été le cas », regrette Didier Awadi.



Il se prononçait hier à Dakar lors du lancement de son nouvel album intitulé « Made in Africa », composé de 23 titres. En ce qui concerne le front Social qui connait une certaine ébullition, le rappeur affiche son amertume. « On est en face d’une situation assez déplorable, car on sent que l’argent ne circule pas. Beaucoup de corporations ne sont pas heureuses. Par conséquent, le gouvernement doit discuter aujourd’hui avec toutes les couches sociales, à savoir les partis politiques, la société civile.



Les membres du gouvernement ne doivent pas adopter l’arrogance qu’on avait déplorée, dans le passé, chez les gens du PDS. Il y a beaucoup d’arrogance. Dans ce pays, on a l’impression que toit doit passer en force. Cela risque d’être préjudiciable au régime s’il ne se ressaisit pas à temps », prévient M. Awadi, qui s’émeut de la question d’injustice qui gangrène le pays. « Cela fait penser à Ngaaka Blindé, qui est en prison, alors que d’autres ne le sont pas pour les mêmes infractions. La justice condamne certains et laissent d’autres parce qu’ils sont dans le bon camp », a-t-il dit.









L’As