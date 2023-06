Le Groupe La Poste et Dakar Dem Dikk signent un partenariat Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 22:05 | | 0 commentaire(s)| Le Groupe la Poste et Dakar Dem Dikk viennent de procéder à une signature de partenariat. Une convention bénéfique aux deux structures. Ainsi, Dakar DEM DIKK, devant acheminer les courriers pour La Poste, va bénéficier de l'expertise et des réseaux de La Poste.



Accueil Envoyer à un ami Partager