Le Khalife général de Médina Baye Cheikh Mahi Niass au Darfour

Actuellement au Soudan pour une mission de paix, particulièrement dans le Darfour, le khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass a réussi à rassembler plus de 50 tribus avec leurs dignitaires. Le guide religieux sénégalais les a appelé à déposer les armes et à taire leurs divergences pour que la paix revienne a expliqué Cheikh Aly Ndiaye sur les ondes de nos confrères de la radio Alfayda fm

Pour l’histoire, en 1999, sa défunte sœur Seyda Mariama Niass avait participé à la médiation entre le Sénégal et le Soudan, qui aboutit à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays dans la même année.

A rappeler que le Soudan compte une importante communauté de disciples de Cheikh Ibrahim Niass.

Source : https://www.exclusif.net/Le-Khalife-general-de-Med...