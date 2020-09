Le Ministère de l'Urbanisme remet du matériel de nettoiement pour le Magal

Une délégation du Ministère de l’Urbanisme de Logement et de l’Hygiène publique conduite par Monsieur Oumar BA DG du Cadre de vie et de l'Hygiène publique s’est rendue ce Dimanche 20 septembre 2020 à Touba pour remettre un lot de matériels de nettoiement au comité d’organisation du Grand Magal .



La délégation a été reçue par Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, Président de la Commission Assainissement du Comité d’organisation du Magal.



Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké s’est félicité de cet important soutien avant de remercier et encourager le Ministre Abdou Karim Fofana.



Chaque année, le Ministère, à travers l’UCG, accompagne les activités de nettoiement des cités religieuses avant, pendant et après les grands événements tels que le Magal, le Gamou etc.



L’objectif principal de cet accompagnement est de rendre propre les capitales religieuses pour l'accueil des nombreux fidèles qui s'y déplacent mais aussi de maintenir le cadre de vie propre pendant et après ces évènements.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-30383-le-ministre...