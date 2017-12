Le PUDC désaltère le monde rural: 500 villages ont accès à l’eau potable pour les besoins de 200 000 personnes

« Avec le PUDC près de 1000 km de pistes sont en train d’être finalisés dont 600 sont déjà achevés, permettant le désenclavement de 552 villages de notre pays et impactant directement sur la vie de 380 000 personnes », a informé le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, au cours de sa Déclaration de politique générale.



Sur le plan hydraulique, le PUDC a installé près de 229 forages déjà fonctionnels, 91 châteaux d’eau sur 153 prévus et 104 systèmes d’adduction d’eau. Ce qui a permis à 500 villages d’avoir accès à l’eau potable pour couvrir les besoins de 200 000 personnes dans toutes les régions, avec à la clé, plus de 1600 emplois directs créés, a fait savoir le PM aux députés.



Par rapport à l’électrification, le chef du gouvernement a signalé que «l’électrification de 466 villages est engagée, 34 centrales solaires photovoltaïques sont déjà installées pour une puissance totale de 50 730 kva, ce qui va générer 526 emplois ».



Les femmes ne sont pas oubliées dans ce programme, en effet, déclare M. Dionne, sur 5079 équipements post-récolte prévus, 3401 ont déjà été livrés aux femmes organisées en comité de gestion dans 2500 villages, permettant ainsi la création de 1200 emplois durables. Qui ajoute que, ce programme sera renforcé par l’acquisition de 1000 unités nouvelles de transformation de post-récolte qui sont déjà acquis.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a, par ailleurs, annoncé que le PUDC sera consolidé dans le cadre d’une nouvelle phase pour un financement additionnel de 300 milliards de francs cfa dont 112 milliards provenant des partenaires techniques et financiers du Sénégal.











Fanta DIALLO BA leral.net