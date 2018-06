Le Port Autonome de Dakar lance son nouveau Plan Stratégique 2019-2023

Sous la Présidence d’honneur de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et sous la Présidence effective de Monsieur Amadou Ba, Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, et de Monsieur Oumar Guèye, Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime, la Direction générale du Port autonome de Dakar organise la cérémonie officielle de lancement de son nouveau Plan Stratégique ce jeudi 28 juin 2018 à l’hôtel King Fahd Palace à 9h.



En présence des partenaires et des investisseurs, Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye, Directeur général du Port Autonome de Dakar, dévoilera les grandes lignes du plan stratégique 2019-2023, qui a pour ambition de faire du port de Dakar, un port moteur de l’émergence, et le plus compétitif de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’horizon 2023. Le but de ce nouveau Plan Stratégique est d’améliorer la compétitivité du port et d’attirer beaucoup plus de trafic afin de positionner Dakar comme un hub logistique régional.



Depuis sa création en 1865 sous la forme d’un port de commerce, et ensuite son érection en société nationale, il y a 30 ans, le Port de Dakar a connu des mutations majeures. Ce nouveau Plan Stratégique 2019-2023 constitue une nouvelle étape essentielle dans son statut de fleuron de l’économie sénégalaise. Le PAD joue un rôle essentiel dans l’économie nationale, en contribuant pour 30% dans le budget national et pour environ 90% dans les recettes douanières.



Avec le lancement de ce Plan Stratégique, il ambitionne plus que jamais d’être l’un des piliers du Plan Sénégal Émergent (PSE), programme de développement cher au Président de la République, Macky Sall.