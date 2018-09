Le Premier ministre annonce une nouvelle baisse de l’électricité Les factures d’électricité vont bientôt baisser de 15 %. Et c’est le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui annonce la nouvelle lors des « Grandes conférences du Quotidien ».



Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 23:55 | | 0 commentaire(s)|

Une mesure qui va occasionner une charge financière que l’État va supporter. D’ailleurs, selon le PM, le gouvernement va trouver les moyens de compenser la Senelec.







Cette baisse est la deuxième depuis l’accession du Président Macky Sall â la magistrature suprême. Et avec la découverte du Pétrole, on peut espérer que le coût de l’électricité va drastiquement baisser au grand bonheur des Sénégalais.



(Source : ANN)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook