Le Président de la fédération mondiale de taekwondo en visite au Sénégal : les témoignages du Pdt du CNOSS Mamadou Ndiaye

Vendredi 3 Mars 2023

De la Corée, aux Etats-Unis, de la Belgique à la Côte-D’ivoire, de la Ouzbékistan à la Mongolie, Dr Chungwon Choue, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, a récolté honneur et prestige.

C’est le témoignage du Président du CNOSS Mamadou Ndiaye, qui explique l’honneur et le privilège de recevoir un homme de cette dimension. Dans sa prise de parole, Dr Chungwon Choue, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, a, à son tour magnifié et fait le rapprochement entre les valeurs qu’incarnent la Corée et le Sénégal. Pour lui cette visite au pays de la Téranga est un rêve devenu réalité…La possibilité que le Sénégal accueille dans les premiers mois de 2026, le Championnat du monde junior a aussi été évoqué