Le Professeur Abdou Niang, nouveau président de l’Association Africaine de Néphrologie Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Avril 2025 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Pr Abdou Niang/ Néphrologie/ Serigne Ndong Le Professeur Abdou Niang a été élu président de l’Association Africaine de Néphrologie (AFRAN) lors de l’Assemblée générale tenue à Tunis. Il succède au Professeur égyptien Mohamed H. Hafez, salué pour ses années de service à la tête de l’organisation. Médecin néphrologue, enseignant-chercheur et responsable des enseignements […] Sénégal Atlanticactu/ Pr Abdou Niang/ Néphrologie/ Serigne Ndong Le Professeur Abdou Niang a été élu président de l’Association Africaine de Néphrologie (AFRAN) lors de l’Assemblée générale tenue à Tunis. Il succède au Professeur égyptien Mohamed H. Hafez, salué pour ses années de service à la tête de l’organisation. Médecin néphrologue, enseignant-chercheur et responsable des enseignements de néphrologie à la Faculté de Médecine de Dakar, le Professeur Niang est reconnu pour son engagement en faveur de l’accès aux soins rénaux, de la formation des jeunes professionnels de santé et du développement d’une recherche adaptée aux réalités africaines. À travers ce mandat, il ambitionne de renforcer les collaborations entre sociétés nationales de néphrologie, de promouvoir la recherche et la publication scientifique sur les maladies rénales en Afrique, et de soutenir la formation des jeunes spécialistes. Il souhaite également encourager l’adoption de politiques publiques pour prévenir l’insuffisance rénale chronique. Le Professeur Niang, qui exerce également au CHNU Dalal Jamm de Guédiawaye, a présidé plusieurs instances scientifiques au niveau national et international. Il a été décoré Chevalier de l’Ordre national du Lion en 2017 pour ses contributions à la médecine. L’AFRAN lui adresse ses félicitations et remercie le Professeur Hafez pour son engagement.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-professeur-abdou-niang...

Accueil Envoyer à un ami Partager