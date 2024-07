Le Syndicat de la Caisse de Sécurité Sociale dénonce lenteurs et accaparement de terres Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 01:39 | | 0 commentaire(s)| Le Syndicat Autonome des Travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale, exprime son mécontentement face aux lenteurs administratives et aux pratiques de gestion des ressources humaines. En plus de ces préoccupations, les syndicalistes dénoncent l'accaparement de leurs terres à Bambilor, exacerbant ainsi leur frustration et leurs revendications.



