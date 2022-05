Le Togo renforce son arsenal juridique contre la piraterie

Le programme l'UE intervient au moment où on constate une baisse des actes de pirateries sur la côte togolaise. Outre les dispositions du Code pénal, le pays dispose d’une loi spécifique contre la piraterie. Les juridictions togolaises ont un caractère universel pour connaitre des actes de pirateries, quel que soit l’endroit du monde où ils ont eu lieu. Une avancée saluée par Nicolás Berlanga Martínez, coordonnateur principal de l’Union européenne pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.



"Le Togo, de manière très volontaire et de manière très appréciée de notre part, a changé sa législation pour avoir la capacité juridique de juger les pirates. Et ça me semble une très bonne initiative. En fait, il y a d’autres pays de la région qui sont en train de la répliquer" se réjouit Nicolás Berlanga Martínez. C’est ainsi que la Cour d’assises de Lomé a condamné, l’année dernière, des pirates nigérians et ghanéens à des peines allant de douze ans à 20 ans de prison. (DW)



Source : https://www.impact.sn/Le-Togo-renforce-son-arsenal...