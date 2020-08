Le « Wakashio », échoué près de l'île Maurice, s'est « cassé en deux »

Cela paraissait inéluctable depuis plusieurs jours. Le vraquier japonais Wakashio, qui s'est échoué sur une barrière de corail près de l'île Maurice dans l'océan Indien, s'est « cassé en deux », selon les termes de son propriétaire Nagashiki Shipping, dimanche 16 août. Il était sur le point de se briser et déjà, samedi, un « morceau important » s'était détaché de la coque, selon le gouvernement mauricien.



C'est « la pire catastrophe écologique » qu'ait connue l'île Maurice, selon Happy Khambule de Greenpeace Afrique, ajoutant que « des espèces uniques sont en danger immédiat ». ... Sur place, des milliers de Mauriciens, d'écologistes, et de touristes volontaires se mobilisent fortement pour travailler ensemble et faire face à cette marée noire provoquée par l'échouement du Wakashio. (Le Monde avec Reuters)

