Le cœur de Tabara Sy, fille de Sidy Ahmed Sy Ibn Dabakh, n’est plus à prendre, elle a dit oui à Malick Diop

Dans une cérémonie religieuse empreinte d'émotion et de simplicité, la famille de Sidy Ahmed Sy Ibn Dabakh s'est agrandie, alors que Malick Diop, un entrepreneur respecté, a uni sa destinée à celle de Tabara Sy, fille de l'illustre guide religieux. Cette union, célébrée dans la plus grande discrétion "Takku Diakka", a été une occasion spéciale de joie et de célébration pour les deux familles.



La cérémonie du mariage s'est déroulée sous la bienveillance de Serigne Maodo Sy Dabakh, un guide religieux respecté, qui a béni cette union avec des prières et des bénédictions. La présence de la famille SY de Tivaouane, ainsi que celle des parents et amis de la famille Diop, a ajouté une touche de chaleur et de convivialité à l'événement.



Le mariage de Malick Diop et Tabara Sy, représente bien plus qu'une simple union. Il symbolise la fusion de deux familles, deux histoires, et deux traditions, dans le respect des valeurs et des enseignements religieux, qui ont toujours guidé la famille Sidy Ahmed Sy Ibn Dabakh. La simplicité de la cérémonie témoigne de l'importance accordée à l'authenticité et à la spiritualité, des valeurs chères à la famille.



Cette nouvelle étape dans la vie de Malick Diop et Tabara Sy, est un témoignage de l'amour, du respect mutuel et de la foi qui les lient. Elle représente également un moment de rassemblement et de partage pour leurs proches, qui ont été témoins de cette union empreinte de sérénité.



La famille de Sidy Ahmed Sy Ibn Dabakh s'enrichit ainsi d'un nouveau membre, et cette union marque un chapitre prometteur dans la continuité des valeurs et des traditions qui font la renommée de cette famille respectée au Sénégal. Nous adressons nos félicitations les plus chaleureuses au couple et à leurs familles, en leur souhaitant un mariage heureux et épanouissant, sous la bénédiction de la spiritualité qui les unit.

















