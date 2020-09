Le colonel Abdourahmane Kébé, candidat à la mairie de Saint-Louis Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Le colonel Abdourahmane Kébé annonce sa candidature pour la mairie de Saint-Louis. Le colonel dit qu'il a accepté de déposer sa candidature après une demande du secrétaire général Bana Sarr, au nom du Comité directeur. » Saint Louis n'a plus de leadership pour le moment.Nous savons les besoins de la population car on vit avec eux et on sait ce qui est normal et anormal dans cette région »avance t-il.Il dit aussi qu'il ira en campagne avec une grande coalition en tendant la main à l'opposition.Le colonel va encore plus loin en disant qu'il prendra la mairie entre les mains d'un incapable.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-colonel-abdourakhmane-kebe-...

