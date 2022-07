Le créateur de Dogecoin JALOUX du succès d’Elon Musk

Le co-créateur de dogecoin a fait des commentaires sévères sur Elon Musk, qualifiant le PDG de Tesla et SpaceX de « escroc » qui n’était pas capable d’exécuter du code de base.



Jackson Palmer a parlé au site d’information australien Crikey sur des sujets allant de Musk à l’avenir de la crypto-monnaie.



Palmer est surtout connu pour être l’une des personnes à l’origine du dogecoin, une crypto-monnaie basée sur un mème lancé en 2013.



En partie grâce à Musk, le dogecoin est désormais l’une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde.



Cependant, Palmer a critiqué Musk dans son interview avec Crikey et a partagé quelques détails sur son « passé intéressant » avec le milliardaire.



Selon Palmer, il a d’abord envoyé un message au milliardaire sur Twitter il y a quelques années après avoir créé un bot qui aiderait à détecter s’il y avait une arnaque à la crypto-monnaie dans une mention Twitter et à envoyer un rapport automatisé à la plateforme signalant l’arnaque.



Palmer a déclaré qu’il avait également travaillé avec le cofondateur de Twitter Jack Dorsey et l’équipe Twitter afin que les rapports leur soient instantanément envoyés. Il a également envoyé le code à d’autres crypto-influenceurs.



Le créateur de Dogecoin a déclaré au site Crikey:



« Elon m’a contacté pour mettre la main sur ce script et il est devenu très vite évident qu’il ne comprenait pas le codage aussi bien qu’il le prétendait. Il a demandé: ‘Comment puis-je exécuter ce script Python?' » – Jackson Palmer



« Après lui avoir donné le script, je n’étais pas fan de lui. C’est un escroc, il vend une vision dans l’espoir qu’il pourra un jour livrer ce qu’il promet, mais il ne le sait pas », a ajouté Palmer. « Il est juste très doué pour prétendre qu’il sait. C’est très évident avec la promesse de conduite entièrement autonome de Tesla. »



« Il y a environ un an, quand Musk parlait de la crypto, j’ai dit qu’Elon Musk était et sera toujours un escroc, mais le monde aime les escrocs. Ils adorent l’idée qu’ils pourraient aussi être milliardaires un jour, et c’est le rêve qu’il vend. » – Jackson Palmer



Elon – connu pour ne pas s’empêcher d’exprimer son opinion sur les réseaux sociaux – a déjà réagi aux commentaires de Jackson sur son personnage. « Mes enfants écrivent un meilleur code quand ils avaient 12 ans que le script absurde que Jackson m’a envoyé », a écrit le père de huit enfants dans un tweet.