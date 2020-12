Le fils de Pape Bouba Diop a Génération Foot

Verra-t-on un enfant de Pape Bouba Diop porter le maillot d’un club sénégalais et fouler les pelouses sénégalaises ? A Génération Foot, en tout cas, il pourrait y avoir : Aron Diop, jeune fils de Pape Bouba, pourrait parapher avec les Grenats.



Le fils de Pape Bouba Diop, Aron, commence à marcher sur les traces de son père peut-on dire. En effet, en visite au Centre Académique de Génération Foot, le jeune garçon de 14 ans aurait « émis le vœux d’intégrer l’Académie pour suivre les pas de son père afin de devenir un grand footballeur et même un international sénégalais. » Et selon la même source, les dirigeants de Génération Foot ont accueilli cette volonté de la meilleure des manières possibles et que l’ainé de la famille de Pape Bouba va intégrer le centre de formation.







Restée à Dakar depuis sa venue pour les obsèques de son mari, décédé le 29 novembre dernier, Marie Aude Diop a effectué cette semaine, en compagnie du Ministre des Sports, Matar Ba, une visite au Centre de l’Académie GF, mais aussi le Lycée Bernard Serrin, qui – peut-être – pourrait accueillir les deux enfants de Pape Bouba.







