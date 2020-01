Le ginseng, une plante pour retrouver du tonus ! C’est un incontournable des pharmacopées chinoises et coréennes. A en croire son nom, « Panax », ou panacée, le ginseng pourrait tout soigner. Mais comment cultive-t-on cette racine et comment la consommer ?





Depuis des millénaires, on prête à la racine de ginseng des vertus inestimables : tonifiante, anti-fatigue, anti-stress, elle améliorerait nos capacités de concentration, comme notre libido.



« C'est une plante qui pousse uniquement à l'ombre, donc elle ne tolère pas de lumière directe et c'est justement cet ombrage qui va permettre d'arriver à accumuler les principes actifs» explique Yohan Benoît, responsable production. La culture du ginseng commence en hiver avec l'étape du semi où l'on plante des graines de Panax Ginseng à intervalle précis et bien enfouies sous la terre à l'aide d'une machine.



Six années avant de développer les ginsénosides



C'est cette étape qui va conditionner par la suite les années de culture au champs car le développement du ginseng est extrêmement long. Il faut en moyenne 6 ans à la racine pour développer tous ses principes actifs, les ginsénosides. Mais contrairement à l'idée reçue, ces principes actifs ne se développent pas directement au niveau des racines.



C'est au niveau des feuilles que sont synthétisés les ginsénosides et qui, selon la saison, vont migrer ensuite vers les racines. Les études ont montré qu'il était donc aussi intéressant d'étudier la teneur de ginsénosides dans les feuilles ou les bourgeons de la plante.



Une fois développée, le ginseng se consomme sous forme de complément alimentaire, en gélule ou en poudre. Pour aider à retrouver la forme, verser une cuillerée de ginseng en poudre dans un smoothie de fruits frais le matin. Tonus assuré !











