Le jeune Adama Bèye vient en aide le personnel de l’hôpital Fann

Lundi 25 Mai 2020

La Nouvelle Génération Sénégalaise en Marche et son président Adama Beye font le tour des hôpitaux et cimetière de Dakar pour une journée de solidarité et de partage.