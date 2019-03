Le journaliste Mame Gor Ngom débarque à Africa Check

Ancien rédacteur en chef des quotidiens sénégalais "Le Matin", "La Tribune" et directeur de publication du quotidien "La Cloche", le journaliste diplômé du CESTI Mame Gor Ngom pose son baluchon à Africa Check



« Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau rédacteur en chef adjoint, Mame Gor Ngom, journaliste sénégalais diplômé du CESTI. Il a été rédacteur en chef des quotidiens sénégalais Le Matin et La Tribune et directeur de publication du quotidien La Cloche. Bienvenue Mame Gor !», a annoncé Africa Check sur sa page facebook.



Le slogan de Africa Check est de tenir les personnalités publiques responsables. « Pour que la démocratie fonctionne, les personnalités publiques doivent être tenues pour responsables de leurs déclarations.



Les affirmations qu’elles font doivent être vérifiées de manière transparente et impartiale. Africa Check est une organisation indépendante, non partisane qui vérifie les déclarations faites dans l’espace public, en utilisant les compétences journalistiques et les preuves provenant des derniers outils en ligne, des lecteurs, des sources publiques, des experts, et en faisant la part des choses entre les faits et la fiction pour en publier les résultats ».













Leral.net

