Le jus de carotte: Découvrons ses bienfaits pour notre organisme

Pourquoi devons-nous boire le jus de carotte? La réponse est toute simple :



un grand verre de jus de carotte contient moins de 100 kilocalories, très peu de matières grasses, des protéines, des glucides, et quelques fibres. Il est riche en potassium, en vitamine C, en thiamine, en vitamine B6, en vitamine A, et en vitamine K. Ces vitamines et minéraux en font une boisson antioxydante et anti-inflammatoire.



Paradoxalement, malgré sa forte teneur en sucre, la carotte favorise une bonne régulation de la glycémie.



Le jus de carotte est bon pour lutter contre la fatigue



Le jus de carotte a une action bénéfique sur notre organisme pendant les changements de saison, période de fatigue, car il permet de le recharger en vitamines !



Le jus de carotte est bon pour lutter contre les infections



Il aide l’organisme à résister aux infections, son action se conjuguant à celle des glandes surrénales. Il contribue à la prévention des ophtalmies, des laryngites, des amygdalites, des sinusites, et de toutes les infections des organes respiratoires.

Le jus de carotte permet de soulager l’asthme



Les antioxydants que contient le jus de carotte aident à protéger le système respiratoire des infections et des attaques des radicaux libres



Le jus de carotte contribue à prévenir et combattre l’anémie



Certaines molécules présentes dans la carotte présentent une structure proche de l’hémoglobine humaine, ce qui en fait un bon aliment pour favoriser la bonne synthèse du sang.



Le jus de carotte contribue à garder des reins en bonne santé



Le jus de carotte a des vertus purifiantes et sa consommation contribue ainsi au bon fonctionnement rénal.















Yolande Jakin

