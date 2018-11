Le jus de citron est-il un moyen de contraception?

Dr Catherine Solano, médecin sexologue, répond à une question d'un auditeur.



Aboubacar de Bamako : Dans certains villages du Mali, le citron est utilisé comme une méthode de contraception. Quel est l'impact du citron sur le sperme ? Peut-on s'en servir comme moyen de contraception ou comme protection contre les IST ?



Dr Catherine Solano : Non, placer un citron ou du jus de citron sur le sexe masculin ou un demi-citron à l'intérieur du vagin ne protège pas du tout contre une grossesse et encore moins contre une infection sexuellement transmissible.



C'est même une pratique dangereuse car le jus de citron est acide et irrite les muqueuses donc les fragilisent.



Une pratique très efficace contre les grossesses et les IST c'est le préservatif !













