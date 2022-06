Le message codé de Macky Sall à l’opposition : « Ces menaces pour la non organisation des élections, c’est devant nous… » Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall a clairement lancé un message suite aux menaces de l’opposition qui est sortie hier pour dénoncer la suppression de leur liste des titulaires sur la proportionnelle. Le chef de l’État, Macky Sall, qui s’exprimait sur les médias français Rfi et France 24 ce mercredi à travers un entretien exclusif, se dit clair sur cette question qui lui a été posée concernant les menaces de l’opposition.



« La loi sur la parité est claire. Une liste qui n’est pas paritaire n’est pas recevable. Si elle ne respecte pas ce que dit la loi, elle est tout simplement éliminée. Un point, un trait », rappelle le président Macky Sall qui donne l’exemple du rejet de la liste des suppléants de Benno Bokk Yakaar qui a été accepté par les militants de la mouvance.



Plus loin, le président s’adresse à l’opposition qui menace de participer à ces élections malgré que leur liste est éliminée au niveau de la suppléance nationale. « Pour ces menaces, c’est devant. De toutes les façons, le pays va faire ces élections car le Conseil Constitutionnel s’est prononcé et nous devons tous nous y conformer », assène encore le président de la République, prévenant que le droit qui est dit sera respecté...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Le-message-code-de-Macky...

