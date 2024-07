Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye lance l'atelier sur le nouveau référentiel d'homologation des matériaux de construction Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 03:51 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), El Malick Ndiaye, a présidé ce mardi 23 juillet l'ouverture d'un atelier sur le "Nouveau référentiel d'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP".

Organisée par le Laboratoire national de référence des Bâtiments et Travaux Publics (LNR-BTP), cette rencontre a pour objectif de favoriser les échanges et le partage entre les industriels, les importateurs et les maîtres d'ouvrage du secteur du BTP.



Un atelier crucial pour la sécurité des constructions



M. Ndiaye a souligné l'importance de cet atelier, qui s'inscrit "en parfaite adéquation avec la vision du Jub Jubbal Jubbanti, prônée par Son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement". Il a rappelé que la sécurité des constructions constitue une priorité absolue pour les autorités sénégalaises, d'autant plus que près de 1446 édifices menaçant ruine ont été recensés sur le territoire national.



Le LNR-BTP au cœur de la matérialisation de la vision du Président Sall



Le ministre a salué le rôle essentiel joué par le LNR-BTP dans la matérialisation de la vision du Chef de l'État qui vise à renforcer l'accès des citoyens à des infrastructures, des ouvrages et des logements de qualité à des coûts compétitifs. Il a rappelé que la loi n° 2023-12 du 21 juin 2023 confère au LNR-BTP le droit exclusif de contrôler la qualité et la sécurité des matériaux, équipements et produits de construction utilisés dans le BTP.



Un arrêté pour encadrer la procédure d'homologation



Dans les prochains jours, M. Ndiaye signera un arrêté fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure d'homologation. Cette mesure vise à garantir la conformité des matériaux et produits de construction aux normes en vigueur et à contribuer ainsi à la construction d'infrastructures durables et sûres au Sénégal.



Un engagement fort pour un BTP de qualité



L'ouverture de cet atelier et l'annonce prochaine de l'arrêté relatif à la procédure d'homologation des matériaux de construction témoignent de l'engagement fort du gouvernement sénégalais pour un secteur du BTP de qualité, respectueux de l'environnement et au service du développement du pays.

Accueil Envoyer à un ami Partager