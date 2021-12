Le mystérieux meurtre de la jeune Marissa, résolu après 43 ans

Un nouveau cold case résolu. La police américaine a annoncé l’arrestation d’un homme dans l’enquête sur le meurtre d’une adolescente tuée en 1978. Mark Stanley Personette, âgé aujourd’hui de 76 ans, a été interpellé dans la banlieue de Denver, dans le Colorado, jeudi dernier, après un travail conjoint des autorités locales, de la police de San Francisco et du FBI, indique CBS News. Sa victime, Marissa Rolf Harvey, 15 ans et originaire de New York, rendait visite à de la famille à San Francisco lorsqu’elle a disparu. Son corps a été retrouvé au lendemain d’une visite au Golden Gate Park dont elle n’est jamais revenue. Elle gisait près de Sutro Heights, non loin de l’endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. L’autopsie avait révélé que Marissa avait été violée et étranglée, puis cachée dans un buisson.



Malgré la mobilisation de la police à l’époque, l’enquête a été classée au bout d’un an, faute d’éléments et de pistes à suivre. Il a finalement fallu attendre octobre 2020 pour que les enquêteurs décident de la rouvrir, pouvant cette fois-ci compter sur les progrès de la science et de la technologie médico-légale. Ce sont ces nouvelles recherches qui ont permis de mettre enfin un nom officiel sur un suspect.



Sur la piste d'autres victimes



Le 9 décembre dernier, un juge supérieur de San Francisco a signé un mandat d'arrêt contre Mark Stanley Personette, qui a ensuite été incarcéré dans un centre de détention du comté de Jefferson, dans le Colorado. La police n’a pas donné de détails sur la méthode utilisée pour le confondre. «Pendant plus de quatre décennies, les membres de la famille de Marissa Harvey ont été des défenseurs implacables visant à traduire son meurtrier en justice, et nous espérons que cette évolution de l'affaire commencera à apporter une certaine guérison qui leur a été trop longtemps refusée», a déclaré le chef de la police, Bill Scott. Il a remercié les médecins légistes et «autres héros méconnus» qui ont aidé à résoudre l'affaire.



D’après le site Oxygen.com, le suspect refuse pour l’instant d’être extradé en Californie. L’homme n’est pas inconnu de la justice. Il avait déjà été inculpé en 1980 pour agression sexuelle aggravée liée au viol d'une autre jeune fille de 16 ans. Les forces de l'ordre soupçonnent par ailleurs Mark Personette d'être impliqué dans d'autres meurtres non résolus dans le pays. Suite à son arrestation, la police de San Francisco a demandé aux autorités locales d'examiner les homicides liés à des agressions sexuelles impliquant des jeunes femmes afin d'identifier tout autre incident dans lequel il pourrait être suspect.