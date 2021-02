Le pianiste et légende du jazz Chick Corea est mort Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Le musicien et compositeur Chick Corea, légende américaine du jazz, est mort le 9 février d'une forme rare de cancer à l'âge de 79 ans, selon un communiqué mis en ligne sur sa page Facebook. L’un des créateurs du mouvement du jazz fusion dans les années 1960 et 1970, le compositeur avait aussi joué avec Stan Getz et Miles Davis avant de former son propre groupe.



Selon RFI, Chick Corea était - avec ses contemporains Herbie Hancock et Keith Jarrett - l'un des pianistes les plus influents du XXe siècle. Également compositeur, ses morceaux comme le standard Spain, ou encore 500 Miles High et La Fiesta, sont devenus des classiques du genre.



Il a également défini le genre du jazz fusion dans les années 1960, ouvrant le style traditionnel au rock, à d’autres styles et à l’expérimentation. Après avoir joué avec Blue Mitchell ou Herbie Mann au milieu des années 1960, il rejoint le groupe de Miles Davis à la fin de la décennie et enregistre avec lui des albums légendaires comme In a Silent Way (1969) et Bitches Brew (1970), propulsant le passage du trompettiste vers le jazz fusion.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Le-pianiste-et-legende-du...

