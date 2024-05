Le prix du cuivre atteint son plus haut niveau, depuis plus de deux ans Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 13:47 | | 0 commentaire(s)| Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, grâce à l’afflux de fonds dans le secteur des métaux de base, bien que les prix élevés aient réduit l’appétit des consommateurs chinois. Alors qu’à 4,7 dollars la livre, le prix du cuivre métal retrouve ses plus hauts niveaux historiques atteints en 2021 et 2022. Plus de détails avec Ibrahima Khalil Diémé.





