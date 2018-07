Le programme de ce samedi 07 juillet 2018

Deux matches au menu ce samedi, les deux derniers quarts de finale de la Coupe du monde 2018.



Et d’abord un duel entre la Suède post-Zlatan Ibrahimovic et une équipe d’Angleterre en pleine reconstruction, autour du talent d’Harry Kane, entre autres.

Coup d’envoi à 14h sur le pré de Samara. Si on n’attendait pas forcément ces équipes en demi-finale, l’une des deux aura son billet pour le dernier carré à l’issue de la partie…



Après avoir créé la sensation en écartant l’Espagne, la Russie tentera de poursuivre son rêve face à la brillante Croatie de Luka Modric. La tâche ne sera toutefois pas aisée, les Croates pratiquant l’un des plus beaux footballs de la compétition… Coup d’envoi à 18h, à Sotchi.





14h : Suède-Angleterre à Sotchi

18h : Russie-Croatie à Samara