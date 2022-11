Le projet de budget 2023 du Ministère des Mines et de la Géologie voté par les députés Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 08:12 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a défendu son budget et a apporté des réponses aux préoccupations des députés. Il est revenu largement sur les exploitations des ressources minières tel que l’or, le zircon, le phosphate entre autres.



