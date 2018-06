Le sperme est bon pour la santé globale et aide à lutter contre la dépression chez les femmes !!

Mercredi 27 Juin 2018

De bonnes nouvelles pour les hommes (et les femmes), les chercheurs ont découvert que le sexe par voie orale est littéralement bon pour la santé des femmes car il les fait sentir plus heureuses. « En fait, une large gamme de produits chimiques dans le sperme peut vraiment promouvoir le bien-être mental et les sentiments d’affection », disent les scientifiques.

La recherche montre que le sperme contient effectivement des produits chimiques qui augmentent littéralement l’humeur et l’affection et améliore le sommeil. Le sperme contient même au moins trois anti-dépresseurs! Les chercheurs affirment également que les femmes qui ont des rapports sexuels sur une base régulière sont moins déprimées et ont même eu de meilleurs résultats dans les tests cognitifs (évidemment il faut aussi prendre en compte les effets secondaires négatifs de cela).









Le sperme contient le cortisol qui augmente l’affection, l’estrone qui élève l’humeur et bien-être mental et l’ocytocine qui élève aussi l’humeur et améliore l’ensemble bien-être mental.

Mais ce n’est pas tout, il contient aussi la thyréostimuline qui est un autre antidépresseur, la mélatonine qui améliore également le sommeil et la sérotonine qui est probablement le plus connu de tous antidépresseur.





