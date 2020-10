Le taux de chômage est de 16% au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Malawi, l’Afrique du sud et le Kosovo sont les trois plus mauvais élèves du chômage, selon Maodo Malick Mbaye. Le directeur de l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), boute ainsi le Sénégal du podium. D’après M Mbaye, le Sénégal avec ses 16% de taux de chômage ne serait même pas dans le […] Le Malawi, l’Afrique du sud et le Kosovo sont les trois plus mauvais élèves du chômage, selon Maodo Malick Mbaye. Le directeur de l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), boute ainsi le Sénégal du podium. D’après M Mbaye, le Sénégal avec ses 16% de taux de chômage ne serait même pas dans le top 10. Pour rappel, un dernier rapport de l’OIT (Organisation international du travail), avait crédité le Sénégal d’un taux chômage atteignant 48%.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-taux-de-chomage-est-de-16-a...

