Le très sévère réquisitoire de Serigne Khadim Lo sur les agresseurs et chauffeurs qui avertit... Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 06:33 | | 0 commentaire(s)| Le Marabout Serigne Khadim Lo gaydel, dans son discours n’as pas manqué de déplorer les agressions successives qu’on constate dans le pays et les accidents. Il tire sur les conducteurs: “ il n'y a pas de démon sur les routes, ce sont les chauffeurs qui ont des comportements malsains, on dirait qu’ils sont ivres, même sur le volant. J'interpelle les autorités à corriger ces individus “ a t-il martelé.



Mounirou MBENGUE



Accueil Envoyer à un ami Partager