Lea Soukeyna Ndiaye évoque sa nouvelle vie professionnelle

Rédigé par La rédaction de leral.net le 27 Mai 2018 à 16:26 | Lu 705 fois

Léa Soukeyna N'diaye, Sénégalaise, présentatrice du journal de 20h sur la chaine nationale Tfm pendant plus de trois années, a décidé d’arrêter la télévision pour se consacrer à son propre projet professionnel. Co-Fondatrice de Leadership Afrique qui est une agence de communication, de conseil stratégique et de publicité, elle revient sur ses débuts en tant qu'entrepreneure et nous donne des conseils pour mieux réussir dans ce milieu. African Leaders Talk - ALT