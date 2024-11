Législatives 2024: Awa Guèye présidente par intérim des femmes Apr rallie ALSAR de Racine SY... La liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine SY -ALSAR- vient d'accueillir une recrue de grande envergure. Lors d'un rassemblement politique tenu ce dimanche à Gawane au cœur de Kaolack, l'ancienne 1ere vice-présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye a publiquement estimé que le programme ALSAR du Président Racine SY lui convient parfaitement.



Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 23:50

Dans une déclaration faite ce dimanche devant une foule impressionnante, l'ancienne Présidente par intérim des femmes de l'APR a dit sa joie de travailler désormais aux côtés de son frère le Président Racine SY Leader de la liste indépendante ALSAR.



Awa Guèye s'engage à assurer la massification d'ALSAR pour apporter sa pierre à l'édifice et faire basculer les résultats des prochaines élections législatives au profit de la liste indépendante ALSAR.



Aujourd'hui, l'heure est donc à la synergie d'action entre la lionne du Saloum et le Président Racine SY, acteur économique de premier plan engagé à fond dans ces élections législatives anticipées sous la bannière jaune et noire d'ALSAR.



En lice pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, la liste indépendante ALSAR de Racine SY compte jouer les premiers rôles dans le jeu politique. Il y a quelques semaines déjà l'ancien député sénateur Maire de la commune de Tivaouane Diacksao Amadou Yoro SY avait rallié la liste ALSAR avec une impressionnante armada de femmes, de jeunes et de personnes âgées de la banlieue dakaroise.





